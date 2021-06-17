РИАМО - 17 июн. Подмосковный Волоколамск победил в конкурсе Общероссийского народного фронта и​ авиакомпании «Россия» на присвоение самолету имени города туристического притяжения, сообщается на сайте ОНФ.

В апреле ОНФ и авиакомпания «Россия» объявили в старте общероссийского конкурса, направленного на популяризацию внутреннего туризма. В ходе первых двух этапов народным голосованием определены города-победители - Дербент (Дагестан) и Волоколамск (Московская область).

В рамках второго этапа конкурса на право присвоения самолету имени города туристического притяжения претендовали подмосковные Жуковский и Волоколамск, а также мурманские Ковдор и Мончегорск. Народное голосование проводилось на сайте проекта ОНФ «Путешествуем по России» и завершилось в четверг.

«В голосовании (второго этапа - ред.) приняли участие 16 349 человек. С приличным отрывом туристы отдали свое предпочтение самому древнему городу Московской области – Волоколамску. Именно в его окрестностях зажгли «лампочку Ильича» и построили одну из первых ГЭС. Путешественники могут увидеть гоночную трассу мирового уровня, Волоколамский кремль, красивейшие монастыри и дворянские усадьбы. <...> Теперь именем города будет назван и самолет», – сказал координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.

Название и герб города-победителя будут нанесены на фюзеляж одного из самолетов авиакомпании «Россия».

«Уже в июле презентация воздушного судна пройдет в столичном аэропорту Шереметьево. Лайнер будет эксплуатироваться на всех маршрутных линиях авиакомпании», – отметил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Волоколамск – один из древнейших городов России. Впервые он упоминается в летописях в 1135 году.