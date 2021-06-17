РИАМО - 17 июн. До 2025 года в Подмосковье на базе всех сельских школ откроются образовательные центры «Точка роста». Сейчас в регионе уже действуют 119 таких центров, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В этом году уже с 1 сентября начнут функционировать еще 123 «Точки роста» в более чем 40 городских округах, а за три года их будет 369», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что открытие центров «Точка роста» является важной задачей. Это позволит детям обучаться с помощью передовых технологий.

Оучение в центрах проходит на современном оборудовании, в том числе с применением шлемов виртуальной реальности, 3D-принтеров и квадрокоптеров.

«Точки роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».