РИАМО - 17 июн. Специалисты компании «Мосгаз» провели профилактику горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в столичном Александровском саду. Мероприятие также посетили дети и их родители, участвовавшие в акциях «Вечный огонь в наших сердцах» и «Рисуем с детьми Вечный огонь», передает корреспондент РИАМО.

Конкурс рисунков провели АО «Мосгаз» и Общероссийский народный фронт. Наградой за победу стало приглашение на торжественную церемонию профилактики Вечного огня на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду.

«Мы смогли объединить детей со всей страны. В акции участвовали 82 региона. За время конкурса мы получили более 20 тыс. работ. Участвовали дети от 3 лет, участники трудились целыми семьями. Сегодня мы их наградили», - сказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Одной из основных целей акции стало патриотическое воспитание детей и воспитание у них уважительного отношения к символам Великой Отечественной войны.

«Сегодня состоялась торжественная и публичная профилактика Вечного огня. Чтобы показать, что даже при технических работах он не гаснет. Этой акцией мы хотели напомнить, что значит Вечный огонь и какую роль и значение он играет как символ памяти», - сказала сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

Газогорелочное устройство, которое обеспечивает беспрерывное горение Вечного огня, сложно с точки зрения технического исполнения. Конструкция обеспечивает защиту пламени от всех видов осадков и сохраняет его даже при самых сильных порывах ветра.