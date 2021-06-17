РИАМО - 17 июн. Пожарные потушили возгорание в административном здании на ул. Свободы на северо-западе Москвы, в результате пожара никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:05. Огонь вспыхнул по адресу: ул. Свободы, д. 35, стр. 14. В одном из помещений 1 этажа трехэтажного административного здания происходило загорание мебели и оргтехники на площади 2 кв. м.

В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были выведены люди. В 21:20 возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.