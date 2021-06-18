РИАМО - 18 июн. Основной период сдачи Единого госэкзамена продолжается в России, в пятницу состоится ЕГЭ по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Ранее выпускники сдали ЕГЭ по химии, географии, литературе, русскому языку, математике профильного уровня, истории, физике, обществознанию.

Далее, 21 и 22 июня, пройдет сдача устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 24 и 25 июня состоится экзамен по информатике и ИКТ.

28 июня будет резервным днем для экзаменов по географии, литературе, иностранным языкам устно, биологии, истории, русскому языку. 29 июня – резервный день для сдачи ЕГЭ по обществознанию, химии, физике, иностранным языкам письменно, математике, информатике и ИКТ.

Основной период ЕГЭ закончится 2 июля, это будет резервный день сдачи по всем учебным предметам. Дополнительный период начнется 12 июля.​