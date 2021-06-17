РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Волонтерам и активистам подмосковной Балашихи вручили награды за активное участие в общественной жизни городского округа и большой личный вклад в развитие добровольческого движения, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Награды вручили в четверг на пленарном заседании общественной палаты во главе с ее председателем Еленой Жаровой. В заседании приняли участие заместитель главы Балашихи Филипп Науменко, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель городского совета депутатов Геннадий Попов, волонтеры, консультанты-эксперты.

«Сегодня на пленарном заседании о проделанной работе с начала года отчитались две комиссии – по строительству, транспорту, дорожной инфраструктуре и восстановлению бывших военных городков и комиссии по делам молодежи, добровольчества и патриотическому воспитанию. Но мы не только проводим общественный контроль и мониторим ту или иную отрасль, но и поддерживаем инициативы наших активных горожан. Поэтому сегодня в состав палаты приняли 10 новых консультантов-экспертов и вручили им удостоверения», - сказала Жарова на пленарном заседании.

Она добавила, что среди новых консультантов-экспертов - мама 9 детей Наталья Зайцева, которая вошла в комиссию по материнству, детству и социальной политике. На сегодняшний момент в общественной палате Балашихи насчитывается 85 консультантов-экспертов и 45 членов.

В ходе мероприятия замглавы Балашихи Филипп Науменко от имени главы Сергея Юрова вручил благодарности за активное участие в общественной жизни городского округа и большой личный вклад в развитие добровольческого движения Инне Смагиной, Анне Пономаревой, Елизавете Кашириной, Марии Донской и коллективу ООО «Гастропапы».

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин также вручил награды волонтерам и общественникам Балашихи, поблагодарив их за совместно проделанную работу в последние 5 лет.

«Вы все неравнодушные люди, все болеете за свой родной город и это дорогого стоит. Система и структура общественных палат в регионе хорошо сложилась за 5 лет, в частности, очень активно работает в Балашихе. Выполнена огромная работа. Вместе мы проводили мероприятия по решению очень острых проблем: вели общественный контроль реабилитации реки Пехорки, рекультивации полигона «Кучино», раздельного сбора мусора и другие вопросы», - подчеркнул Шапкин.

Он вручил почетные грамоты добровольцам ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Александру Рыжову, Максиму Клемешову, председателю комиссии по ЖКХ, благоустройству и сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику города общественной палаты Балашихи Наталье Галл.