РИАМО - 17 июн. В подмосковном Наро-Фоминске проводится доследственная проверка по факту травмирования 2-летнего мальчика, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Инцидент произошел 9 июня в помещении одного из учреждений. На мальчика со стены упала керамическая плитка, в результате чего ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка госпитализировали.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.