РИАМО - 17 июн. Уже более 12,5 тыс. жителей Подмосковья высказались по вопросу демонтажа мусоропроводов в многоквартирных домах в рамках голосования на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Для участия в голосовании необходимо зайти на портал «Добродел» по ссылке, затем перейти на карту, выбрать свой муниципалитет и дом.
Проголосовав за устройство колясочной вместо мусоропровода, жители могут оставить комментарий. После необходимо нажать кнопку «Проголосовать» и авторизоваться через портал госуслуг, чтобы голос был засчитан.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии