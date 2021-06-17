РИАМО - 17 июн. Уже более 12,5 тыс. жителей Подмосковья высказались по вопросу демонтажа мусоропроводов в многоквартирных домах в рамках голосования на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Жители Московской области сами решат, нужно ли оставлять в их доме мусоропровод или удобнее переоборудовать общедомовые зоны под места для колясочных. Пока в приоритете жителей - демонтаж мусоропроводов. Голосование продлится до 1 июля и после этого в домах с наибольшим количеством за (демонтаж мусоропровода - ред.) будут проведены общие собрания собственников для окончательного принятия решения», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Для участия в голосовании необходимо зайти на портал «Добродел» по ссылке, затем перейти на карту, выбрать свой муниципалитет и дом.

Проголосовав за устройство колясочной вместо мусоропровода, жители могут оставить комментарий. После необходимо нажать кнопку «Проголосовать» и авторизоваться через портал госуслуг, чтобы голос был засчитан.