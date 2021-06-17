РИАМО - 17 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России нужно ускорять и предложил способ, как это сделать, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мишустин считает, что правительствам регионов нужно лучше информировать людей об опасности коронавируса. Тогда больше людей сами захотят сделать прививку.

Сделать прививку от Covid-19 может любой житель страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний. Пункты вакцинации работают в поликлиниках, торговых центрах и центрах госуслуг.

Сейчас в России разрабатывают новую более эффективную вакцину против индийского штамма вируса.

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