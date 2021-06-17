РИАМО - 17 июн. С 19 июня до 4 сентября будут закрыты выходы 7 и 8 северного вестибюля станции московского метро «Калужская» в связи со строительством пересадки на Большую кольцевую линию, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По рабочим дням северный вестибюль будет работать с 07:00 до 10:00 только на выход. С понедельника по четверг с 17:00 до 20:00, а в пятницу с 16:00 до 20:00 - только на вход.

Южный вестибюль (выходы 1-6) продолжит работу в обычном режиме.

Пассажиров просят заранее планировать поездки и носить маски.