РИАМО - 17 июн. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Волоколамске с осени прошлого года ведутся масштабные работы по благоустройству Советской улицы, которые продолжатся в текущем году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Волоколамск – один из древнейших городов России. По поручению губернатора Андрея Юрьевича в последние годы здесь активно реализуются проекты благоустройства исторического центра. В этом году делаем улицу Советскую, проект благоустройства которой одержал победу во Всероссийском конкурсе Минстроя России», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сейчас вдоль улицы ведутся установка подкладочного бруса, демонтаж тротуаров, планировка и посев газонов, установка ограждений. Частично установлены камеры наблюдения и опоры освещения со светильниками.

В рамках первого этапа планируется обновить участок улицы Советской от Малого Советского переулка до Волоколамского водохранилища.

В начале улицы – в долине реки Городни благоустроят природный сад «Весовая долина». По пешеходным экотропам можно пройти к городскому водохранилищу и детской игровой площадке.

На берегу Волоколамского водохранилища сделают водный променад «Пирс». Он представляет из себя ступенчатый спуск с верхней и нижней набережными. Верхняя часть войдет в прогулочный маршрут, а на нижней появятся настилы-лежаки, игровой склон с гамаками, а также водная станция со сменной сезонной функцией.

Троутары вдоль Советской улицы расширят и обновят. Вдоль них поставят малые архитектурные формы и фонари.

Раньше эта улица носила название Московский тракт. Долгие годы она была главной торгово-прогулочной зоной Волоколамска и главным въездом в город.

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