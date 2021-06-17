РИАМО - 17 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице могут быть введены более жесткие ограничения в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу, сообщает РИА Новости.

Ранее Собянин сообщил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом связано с появлением новых штаммов, которые более агрессивны и распространяются быстрее, чем уханьский.

«Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям», — сказал Собянин.

По его словам, город увеличивает мощности здравоохранения для лечения Covid-больных, однако эти возможности не безграничны.

Ранее в Москве обязали провести вакцинацию от коронавируса не менее 60% человек, занятых в сфере услуг. Собянин подчеркнул, что сейчас главное — реализовать данное требование.

В ближайшие недели число коек для ковидных больных увеличат в столице до 24 тыс. штук.

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