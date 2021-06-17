РИАМО - 17 июн. Общественный транспорт с 23:00 18 июня по 5:00 21 июня не будет ходить по части Тверской улицы и 1-ой Тверской-Ямской улице в связи с ремонтом асфальта, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Маршруты будут укорочены до Тверской Заставы со стороны Ленинградского проспекта. С 12:00 20 июня они будут укорочены до остановки «Белорусский вокзал».

Маршрут №м1 разделится на две части: Больница РЖД - Тверская Застава (с 12:00 20 июня - Белорусский вокзал); Пушкинская площадь - Улица Кравченко.

Ранее ремонт Тверской и 1‑й Тверской‑Ямской улиц перенесли из‑за сильных дождей. Участок должен был быть перекрыт с 11 по 14 июня. Там планируют заменить 49 тыс. кв. м асфальта.