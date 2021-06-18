РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В центральном офисе МФЦ Подольска в пятницу жителям разъяснят, как оформить социальные пособия на детей, сообщили в МФЦ.

МФЦ начинает проводить общественные приемные на базе центров «Мои Документы» в Подольске. В пятницу с 11:00 до 13:00 в центральном офисе МФЦ на улице Кирова, 39 пройдет день открытых дверей по вопросам оказания государственных услуг, связанных с назначением и выплатой социальных пособий для семьи и детей в Московской области в текущем году.

Сотрудники Подольского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области проконсультируют граждан по актуальным вопросам по этой теме, расскажут, что необходимо сделать, какие документы собрать, каким способом их представить, чтобы получить выплату (пособие).

Гражданам, обратившимся в этот день за консультацией, разъяснят все интересующие вопросы в сфере назначения государственных пособий на детей, а также помогут оформить необходимую услугу в МФЦ.