РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Летний фестиваль ГТО проведут в пятницу в подмосковных Люберцах, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Комитет приглашает жителей Люберец и гостей округа на летний фестиваль ГТО, сбор будет на стадионе «Торпедо». Мероприятие приурочено к Международному Олимпийскому дню, который традиционно отмечается 23 июня.

Участники смогут выполнить следующие нормативы: бег на длинные и короткие дистанции, наклон вперед, челночный бег 3 на 10, сгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища, подтягивание, метание снаряда.

Регистрация участников начнется в 9:00, старт - в 10:00. Контактный телефон: 8(495)504-32-45.

Адрес стадиона «Торпедо»: Люберцы, Октябрьский проспект, 202.​