РИАМО - 17 июн. На маршрут т47 от Бескудниковского района на севере столицы до Садового кольца вышли первые электробусы, которые изготовили на Сокольническом вагоностроительном заводе в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Московский электробус — один из лучших на мировом рынке. Все операции по сборке электробусов на заводе полностью экологичны, с нулевыми выбросами. С этого года электробусы не только эксплуатируются, но и собираются в Москве — это значительно упрощает процесс обслуживания и адаптации инновационного транспорта под запросы пассажиров и города», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфркаструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, открытие сборочного производства КамАЗ в Москве принесет в этом году в бюджет города 60 млн рублей.

На производстве на Сокольническом вагоностроительном заводе работают 100 новых сотрудников, и еще 100 рабочих мест появится до 2023 года. В компании заявляют, что это самое современное экологичное производство электробусов в России и новые рабочие места для настоящих профессионалов.

В ближайшие 5-7 лет долю транспорта на электротяге в Москве планируют увеличить до 70%.