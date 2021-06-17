РИАМО - 17 июн. Российский научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи разрабатывает вакцину от индийского штамма коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, сообщает Федеральное агентство новостей.

Создатели вакцины «Спутник V» дали новой разработке название «Дельта».

Тем не менее, по словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга, «Спутник V» работает на новых штаммах, и снижение эффективности в 1,4-2,4 раза — не критично.

Индийский штамм уже успел мутировать в Москве и приобрести новый вид. Эксперты не исключают появления других разновидностей инфекции.

С 15 по 19 июня из-за неблагоприятной эпидобстановки в мегаполисе действуют нерабочие дни с сохранением зарплаты. Колледжи и часть вузов сдают сессии дистанционно.

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