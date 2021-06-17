РИАМО - 17 июн. В ближайшие недели количество коек для коронавирусных больных увеличат в Москве до максимальных 24 тыс., сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С трудом успеваем за ростом госпитализаций, которые, к сожалению, нарастают, но пока справляемся и запас есть. В ближайшие недели планируем нарастить эту группировку до максимального количества, до 24 тыс.», - сказал Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Москве стремительно ухудшается, это связано с появлением новых штаммов.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве ввели нерабочие дни с 15 по 19 июня, колледжи и часть вузов перешли на дистанционную сдачу сессии. Также в столице закрыли детские, спортивные и развлекательные площадки в городских парках. Запрещена работа заведений общепита с 23:00 до 06:00, приостановлена работа фуд-кортов и детских комнат в ТЦ.

В городе действует обязательный масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте, контроль за соблюдением санитарных мер безопасности усилен. Не менее 60% занятых в сфере услуг граждан должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>