РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Жители Люберец до 11 июля могут поучаствовать в опросе на портале «Добродел» об отношении к запрету на массовый запуск в небо гелиевых воздушных шаров, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

С инициативой об ограничении массового запуска воздушных шаров в Московской области выступила комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты и комитет по экологии и природопользованию Мособлдумы. Они организовали проведение тематического круглого стола, на котором обсудили воздействие на экологию запущенных в небо воздушных гелиевых шаров и небесных «китайских» фонариков, а также пути решения связанных с этим проблем.

Ежегодно в России на массовых мероприятиях в небо запускают миллионы воздушных, гелиевых и небесных фонариков. Материал, из которого сделаны шары, наносит вред окружающей среде. Съедание шариков приводит к мучительной гибели животных, а их остатки на линиях электропередачи могут лишить жителей света.

На портале уже проголосовали более 460 человек. Из них почти 84% опрошенных положительно отнеслись к инициативе запрета на массовый запуск шаров. В качестве экологичной альтернативы почти 70% участников опроса назвали посадку цветов и деревьев.