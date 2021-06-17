РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В настоящий момент около 53 тыс. жителей городского округа Люберцы сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел в четверг оперативное совещание с членами областного правительства и главами муниципалитетов. Основная тема – ситуация, связанная с коронавирусом и массовая вакцинация от инфекции. В Московской области разворачиваются дополнительные койки, количество заболевших растет, в том числе – переносящих коронавирус в тяжелой форме. Увеличивается и число смертельных случаев.

«Единственный способ остановить пандемию – массовая вакцинация населения. Этим путем идет большинство европейских стран. Главный санитарный врач региона принял постановление об обязательной вакцинации группы жителей, постоянно находящихся в контакте с людьми. На сегодня в городском округе прививку от Covid-19 сделали порядка 52,8 тыс. человек. Вакцинироваться люберчане могут во всех поликлинических отделениях округа, а также в 14 стационарных пунктах, открытых в ТЦ, МФЦ, клубе «Активное долголетие», в стационарных отделениях больницы», – отметил Ружицкий.

Он пояснил, что адреса пунктов вакцинации размещены на сайте администрации и больницы.

«Нехватки препаратов у нас нет. Дорогие друзья! Убедительно прошу вас, отнеситесь внимательно к своему здоровью, будьте ответственны! Ваша жизнь – в ваших руках», – добавил Ружицкий.

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