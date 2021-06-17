РИАМО - 17 июн. Московские рестораторы предложили мэру Москвы Сергею Собянину в качестве эксперимента сделать некоторые рестораны или зоны в ресторанах свободными от Covid-19 и пускать туда только вакцинированных, сообщает «Интерфакс».

«Предприниматели Москвы предложили мэру ввести свободные от коронавируса зоны в ресторанах и свободные от коронавируса рестораны. Они будут работать для людей, которые привились от Covid-19», — сказал президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

По его словам, рестораны, прежде чем ввести подобные ограничения, должны уведомить власти. А те будут контролировать их работу.

«И такие предприятия могут работать без внутренних ограничений», — подчеркнул Миронов.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в сфере услуг граждан. Соответствующее положение также закрепил указом мэр Москвы Сергей Собянин. В городе до 1 июля создадут информационную систему для контроля за вакцинацией.

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