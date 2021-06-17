РИАМО - 17 июн. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины с ножевыми ранениями в подмосковном Ступине, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

12 июня в болотистой местности на берегу реки Оки отдыхающие нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями в области живота и груди.

Криминалисты осмотрели место, назначили экспертизы. Установлено, что погибшей оказалась гражданка Республики Узбекистан 1994 года рождения.

Полиция разыскивает злоумышленника. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).