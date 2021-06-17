РИАМО - 17 июн. Осложнение ситуации с заболеваемостью коронавирусом вызвано появлением новых штаммов вируса, сейчас ситуация с Covid-19 стремительно ухудшается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что, помимо уханьского, в Москве циркулирует измененный индийский штамм коронавируса. Также в столице определяется спектр других циркулирующих штаммов Covid-19. Для их изучения в Москве планируют создать собственную систему мониторинга.

«Мы сталкиваемся с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяющимися. Поэтому нужно понимать, что ситуация у нас сегодня другая и она требует других решений», - сказал Собянин в ходе президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с Covid-19.

Он отметил, что ситуация с заболеваемостью в Москве стремительно ухудшается.

«Причем такая динамика является достаточно неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. На этом фоне, конечно, мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», - добавил мэр.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в сфере услуг граждан. В городе создадут информационную систему для контроля за вакцинацией до 1 июля.

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