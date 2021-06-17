РИАМО - 17 июн. Клубу Adrenaline Stadium грозит штраф до 500 тыс. рублей и закрытие на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса, до решения суда его опечатали, сообщает пресс-служба территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в САО.

«В ходе проверки были выявлены нарушения социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. В связи с этим сотрудниками Роспотребнадзора совместно с сотрудниками УВД Москвы было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, клуб опечатан», - сказала лавный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора САО Москвы Мария Иванова.

По ее словам, перед проверкой в территориальное управление поступила информация из Главного контрольного управления Москвы о проведении концерта в клубе Adrenaline Stadium по адресу: Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17.

В декабре 2020 года клуб уже опечатывали за санитарные нарушения во время концерта рок-группы «Кипелов».

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