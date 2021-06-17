РИАМО - 17 июн. В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники УМВД России по Одинцовскому городскому округу рассказали детям о правилах безопасного поведения во время летних каникул, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Профилактическую беседу правоохранители провели с малышами из детского лагеря «Фламинго», расположенного в Барвихинской средней общеобразовательной школе. Вместе с полицейскими участие во встрече с ребятами принимали члены Общественного совета при УМВД.

Во время доверительного разговора детям напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в общественных местах, на дорогах, у водоемов и в лесах. Им рассказали, как вести себя с незнакомцами, объяснили, что нельзя открывать двери посторонним людям, прикасаться к бесхозным предметам и вещам. О таких ситуациях нужно сразу сообщать взрослым.

Общественники и полицейские пожелали ребятам провести каникулы с пользой и проводить больше времени на свежем воздухе.