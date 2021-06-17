РИАМО - 17 июн. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов рассказал, что общеобразовательную школу, которую построят в микрорайоне Восточный в Звенигороде, возведут в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств, сообщает пресс-служба администрации округа.

Министерство строительного комплекса Московской области сообщило о получении исходно-разрешительной документации на эту школу. Пакет необходимых документов сформирован и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта.

«Школа на 1,1 тыс. мест будет введена в эксплуатацию 2024 году. Помимо просторных учебных классов, в здании предусмотрены столовая с пищеблоком, медицинский пункт, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, а также административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории разместятся игровые и спортивные площадки, места для отдыха», - сказал глава округа.

Иванов отметил, что особое внимание в ходе проектирования будет уделяться комфорту и безопасности общеобразовательного учреждения.