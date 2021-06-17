РИАМО - 17 июн. По предварительным данным, количество новых выявленных случаев коронавируса в столице выросло в 3 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими, колледжи и часть вузов перешли на дистанционную сдачу сессии. ЕГЭ проводится в очном формате по запланированному графику.

«За буквально считаные дни количество людей, которые заболели ковидом, выросло с трех тысяч до семи тысяч. И, по предварительным данным, которые будут завтра опубликованы, количество заболевших будет более 9 тысяч - это означает рост в 3 раза. Это огромная динамика, которую мы не наблюдали даже в предыдущие всплески заболеваемости», - сказал Собянин в ходе президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с Covid-19.

За прошедшие сутки в Москве выявили 6 195 случаев коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 1 260 089 случаев Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>