РИАМО - 17 июн. Если нет сознательного и ответственного подхода к вакцинации от коронавируса со стороны населения, то принудительные меры по вакцинации вполне объяснимы и допустимы, сообщил адвокат, кандидат юридических наук, член Совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе.

Ранее власти Подмосковья и столицы обязали провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих граждан. Это касается сферы услуг, отраслей образования, здравоохранения и еще ряда сфер.

«В условиях крайней необходимости (а мы как раз находимся в такой ситуации, когда пандемия по всему миру) говорить о том, что обязательная вакцинация людей, работающих с населением, нарушает конституционные права — не только не разумно, но и преступно. Кто-то легко переносит болезнь, кто-то очень тяжело, кто-то просто погибает», — сказал Горгадзе.

Он рассказал, что в ноябре тяжело переболел коронавирусом. У него были двусторонняя пневмония, цитокиновый шторм.

«Первым делом, как выписался, я привил свою 74-летнюю маму «Спутником» и сделал прививку супруге. Совершенно вторично — кто и какие теории заговоров строит в отношении прививки, первично — жизни людей», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что людям свойственно фантазировать, но это не должно ущемлять права других, например, родителей. Они могут прийти в магазин за продуктами и заразиться коронавирусом от продавца, не прошедшего вакцинацию. При этом сам продавец может переносить инфекцию бессимптомно, а заразившиеся от него люди могут заболеть тяжело.

«Посмотрите на Израиль — они уже ушли от масочного режима, привита вся страна. А у нас в свободном доступе прививка, несколько вариантов — выбирайте! А население считает, что это необязательно, пусть другие прививаются. Но если нет сознательного и ответственного подхода каждого гражданина, то принудительные меры вполне объяснимы и допустимы», — считает Горгадзе.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>