РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Власти подмосковного Подольска направили заявку на газификацию улиц в микрорайоне Климовск и деревне Федюково, сообщило территориальное управление администрации.

Губернаторская программа газификации Подмосковья позволяет подводить газ до границ участков жителей без привлечения денежных средств населения. В регионе программу газификации продлили до 2030 года и снизили критерии для включения в нее. В частности, в населенном пункте должно быть прописано не менее 30 жителей, стоимость газификации одного жителя не должна превышать 250 тыс. руб. Постройка на участке должна быть официально зарегистрирована.

В настоящее время администрация городского округа направила в министерство энергетики Московской области заявку о включении в программу догазификации улицы Заречной в микрорайоне Климовск и Васильковой в деревне Федюково.