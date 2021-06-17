РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В Подольске провели рейд по соблюдению масочного режима в автобусах и троллейбусах, нарушителей не выявили, теперь проверки будут проходить ежедневно, сообщила администрация округа.

В четверг на привокзальной площади станции МЦД-2 Подольск сотрудники комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа совместно с представителями Межмуниципального управления №7 Административно-пассажирской инспекции и сотрудниками Росгвардии провели рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

Пассажиров информировали о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты в автобусе, троллейбусе, в маршрутках и такси. В ходе рейда проверили несколько автобусных и троллейбусных маршрутов. Большинство пассажиров соблюдали требования постановления губерантора и были в масках, они с пониманием отнеслись к усиленным мерам профилактики Covid-19. В ходе рейда нарушителей не выявили.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, которая сложилась в последнее время, подобные рейды проводят теперь ежедневно. Пассажиров призвали с пониманием относиться к рейдам и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования, в том числе и в общественном транспорте.

Нарушение требований нормативно-правовых актов Московский области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории региона с использованием транспортного средства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей согласно статье 3.6 КоАП Московской области.

Если у пассажира нет маски, ее можно приобрести у водителя транспортного средства, работающего по маршруту. Некоторые перевозчики распространяют маски бесплатно.

Также в четверг ребята из Волонтерского центра муниципалитета, активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и Подольского союза молодежи провели на привокзальной площади традиционную акцию по бесплатной раздаче масок прохожим.

За пару часов на станции волонтеры раздали порядка 500 масок. Проведением таких акций жителям еще раз напомнили о необходимости соблюдения обязательного масочного режима в общественных местах.