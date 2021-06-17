РИАМО - 17 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается, несмотря на наличие популяционного иммунитета, сообщает РИА Новости.

По словам мэра, за считанные дни число новых заболевших в Москве увеличилось с 3 тыс. до 7 тыс. человек в сутки.

«Такая динамика достаточно неожиданна в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки, это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы, конечно, ожидали не рост, а снижение (заболеваемости - ред.)», — сказал Собянин.

За прошедшие сутки в Москве выявили 6195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1854 человека.

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими, колледжи и часть вузов перешли на дистанционную сдачу сессии. ЕГЭ проводится в очном формате по запланированному графику.