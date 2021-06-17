РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Жители Подольска попросили депутата Мособлдумы Павла Максимовича помочь установить на Художественном проезде игровые элементы на детской площадке, отремонтировать подъезды дома и повлиять на качество работы управляющей компании.

Максимович совместно с директором МУП «ДЕЗ» Александром Мусияченко, представителями завода «Ремит», управляющей компании обсудил вопросы, которые волнуют горожан, проживающих на Художественном проезде, 5.

На протяжении нескольких лет граждане стремятся обустроить детскую зону дополнительными игровыми элементами. Максимович разъяснил подольчанам порядок действий для достижения этой цели. В ходе дискуссии люди пожаловались, что дворовую территорию не убирают должным образом, несвоевременно вывозят мусор, некачественно окашивают траву и подметают асфальт. Претензии приняла к сведению управляющая компания и пообещала исправить все недочеты.

Также жильцы рассказали, что из-под канализационного люка многоквартирного дома идет неприятный запах. Принято решение в кратчайшие сроки загереметизировать люк. Вопросы касались и состояния трех подъездов 10-этажного дома. Максимович взял этот вопрос на личный контроль для скорейшего его решения.