РИАМО - 17 июн. Текущий четверг не стал самым жарким днем в Москве с начала лета, температура в мегаполисе была не выше 26 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня днем температура не была выше 26 градусов, это в рамках климатической нормы региона. Самый жаркий день с начала лета был 15 июня. Тогда мы фиксировали температуру 28,2 градуса», - сказала Позднякова.

Синоптики прогнозируют, что в предстоящие дни в столице станет жарче. На выходных температура превысит климатическую норму на 4-5 градусов.

Кроме того, 22 июня в Москве может быть побит рекорд по теплу для этого дня, установленный в 1917 году, когда в городе было 31,8 градуса.

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