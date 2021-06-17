РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июн. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области начали проверку хода строительства многоквартирного жилого дома на улице Лермонтова в Королеве, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, общая площадь здания составит более 10 тыс. кв. м. В доме расположатся 180 квартир.

«Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Новострой». Строительство ведется в графике. На данный момент началось устройство монолитного каркаса здания», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Завершить работы планируется во втором квартале 2023 года.