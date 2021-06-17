РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Волонтеры Подольска призвали пассажиров МЦД-2 соблюдать масочный режим в общественном транспорте, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и реализации постановления губернатора Московской области сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах.

Волонтеры, молодогвардейцы и активисты округа призвали пассажиров МЦД-2 к ношению медицинских масок и соблюдению мер безопасности в общественных местах. Они отметили, что маску необходимо носить правильно, надевать чистыми руками, закрывая нос и рот. Также ее следует менять каждые 2 часа, а тканевую – спустя 2-4 часа.