РИАМО - 17 июн. С начала 2021 года в Москве зарегистрировали 24 дорожно-транспортных происшествия с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, сигвеев, моноколес), сообщается на сайте «МВД медиа».

«МВД России информирует, что с января по май 2021 года в Российской Федерации зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида ДТП составил почти 195%», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в этом году таких аварий зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 22, Краснодарском крае - 12, Республике Татарстан - 7 и Свердловской области - 6. За 5 месяцев в таких авариях в России погибли 2 человека и ранены 119.

Сейчас средства индивидуальной мобильности, по закону, не считаются транспортным средством. Правовым регулированием данной проблемы поручено заниматься субъектам РФ.

Ранее в целях снижения аварийности столичные власти ввели «медленные» зоны для электросамокатов в людных местах Москвы. Так, в городе появилось 45 зон, где скорость этих средств индивидуальной мобильности ограничена до 15 км/ч.

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