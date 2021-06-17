РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В Подольске в ходе проверки качества ремонта подъездов на Силикатной улице выявили недостатки, после их устранения приемку работ проведут еще раз, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно с директором МУП «ДЕЗ» Александром Мусияченко и жителями проверил качество ремонтных работ в подъездах №1 и №2 в доме №4 на Силикатной улице.

В многоквартирном доме проводят обустройство входных групп, облицовку пола плиткой, покраску стен, установку энергосберегающих светильников, заменяют окна. Жители благодарны за проведение ремонта.

Контрольную приемку отремонтированных подъездов проведут после устранения недостатков, выявленных комиссией Госжилинспекции.