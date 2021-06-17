РИАМО - 17 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что решение об обязательной вакцинации работников сферы услуг в Москве, Московской области и на Сахалине является правильным, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, для проведения вакцинации населения созданы все необходимые условия. Однако Песков отметил, что сейчас люди прививаются медленно и плохо.

Ранее власти регионов обязали провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в сфере услуг граждан. В Москве создадут информационную систему для контроля за вакцинацией до 1 июля.

В регионе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг. Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

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