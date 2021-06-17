РИАМО - 17 июн. В подмосковном Видном в преддверии Дня медицинского работника глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов и депутат Мособлдумы Владимир Жук вручили награды врачам за работу в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодарность губернатора Московской области коллективу Видновской районной клинической больницы вручили главврачу Бутаю Бутаеву. Больница была перепрофилирована для лечения больных с коронавирусом 6 мая 2020 года. За это время через ее стационар прошли 45 тыс. пациентов. Сегодня в «красной» зоне больницы продолжают работать 400 специалистов.

«В учреждениях здравоохранения Ленинского округа трудятся 2 тыс. человек. К сожалению, не можем поблагодарить каждого лично: большинство из них – на боевом посту, спасают жизни. В сегодняшних непростых условиях труд медиков сложно переоценить», - сказал Абаренов.

В числе награжденных - заведующий отделением, врач-кардиолог ВРКБ Дмитрий Орловский, который с первого дня пандемии лечит больных с коронавирусной инфекцией и патологиями сердца, в том числе перенесших инфаркты. Он удостоен знака преподобного Сергия Радонежского.

Знаком «За доблесть и мужество» посмертно награждена главная медицинская сестра Видновской поликлиники Ирина Соколенко. Добросовестно исполняя свои обязанности и помогая людям, она сама не смогла победить коронавирус. Награду вручили ее мужу – врачу Виктору Соколенко.

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