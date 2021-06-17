РИАМО - 17 июн. Больше всего новых случаев Covid-19 за сутки в Подмосковье выявили в Балашихе (174) и Королеве (84), во всем регионе за сутки выявили 1208 случаев инфекции, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

81 случай Covid-19 за сутки выявили в Люберцах, 77 - в Красногорске, 74 - в Лобне, 54 - в Сергиево-Посадском округе, 53 - в Одинцовском округе, 40 - в Пушкине, 39 - в Ленинском округе, по 35 - в Воскресенске и Жуковском, 33 - в Егорьевске, 32 - в Дмитровском округе, по 31 - в Орехово-Зуевском округе и Химках, 29 - в Домодедове, 27 - в Коломне, 26 - в Солнечногорске, по 22 - в Кашире и Реутове, 19 - в Электрогорске, по 15 - Истре и Чехове, 14 - Мытищах, по 13 - в Подольске и Ступине, по 11 - в Бронницах и Серпухове.

8 случаев коронавируса выявили за сутки в Щелкове, по 7 - в Дзержинском, Лыткарине и Раменском округе, по 6 - в Долгопрудном, Зарайске, Клину, Павловском Посаде и Серебряных Прудах, по 5 - в Ивантеевке и Рузском округе, по 4 - в Богородском округе и Электростали.

По 3 новых случая инфицирования выявили Наро-Фоминском округе и Озерах, по 2 - в Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском округе и Лотошине, по 1 случаю - во Власихе, в Волоколамском округе, Луховицах, Фрязине и Шатуре.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не зафиксировали Дубне, Звездном городке, Котельниках, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Пущине, Талдомском округе и Шаховской.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 286 194 случая Covid-19. Скончались 6305 человек, выздоровели после лечения 236 011 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>