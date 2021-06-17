РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Офис МособлЕИРЦ в деревне Марусино подмосковного городского округа Люберцы закрыли до 25 июня из-за осложнения ситуации с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба компании.

В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией и в целях предотвращения ее распространения будет закрыт дополнительный офис МособлЕИРЦ в деревне Марусино по адресу: Заречная улица, дом №37, корпус 4.

Чтобы рассчитаться за жилищно-коммунальные услуги, жители могут обратиться в другие клиентские офисы МособлЕИРЦ.