РИАМО - 17 июн. Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов рассказал, что работодателям разрешили отстранять не привившихся от коронавируса сотрудников от работы, сообщает ТАСС.

Миронов рассказал об этом по итогам встречи с властями Москвы.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас (предпринимателей - ред.) наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», - сказал Миронов.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в сфере услуг граждан. Соответствующее положение также закрепил указом мэр столицы Сергей Собянин. В городе создадут информационную систему для контроля за вакцинацией до 1 июля.

Столичные предприниматели отметили, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, в том числе сферы услуг, необходимо во время пандемии, потому что это позволит не вводить жесткие ограничения и скорее вернуться к нормальному образу жизни.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>