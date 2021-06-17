РИАМО - 17 июн. Роскомнадзор начал ограничивать доступ к двум VPN-сервисам, речь идет о сервисах VyprVPN и Opera VPN, сообщает ТАСС.

Сервисы используют для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в Сети. На сайте Роскомнадзора отмечается, что доступ ограничивается в связи с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту.

Ограничения не затронут работу российских компаний, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.

В Роскомнадзоре уточнили, что в «белые списки» попали более 200 технологических процессов 130 российских компаний.

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