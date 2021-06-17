РИАМО - 17 июн. Продолжается череда субботников по очистке территории рядом с известным стадионом «Спартак» в Звенигороде. Очередную большую уборку активисты символично приурочили ко Дню России, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.
На этот раз активисты приводили в порядок левый берег Москвы-реки рядом со спортивным объектом. Об итогах субботника рассказал председатель ТОС «Старый Звенигород» Владимир Болховитин.
Следующий субботник в прибрежной зоне пройдет уже 26 июня. Организаторы планируют продолжить уборку аварийных деревьев и сухостоя, очистку берега и воды от пластика, чистку дна. По словам Болховитина, эффективность работы во многом зависит от того, насколько быстро будет получен порубочный билет на береговую полосу, прилегающую к стадиону «Спартак».
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