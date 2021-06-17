РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Подольская городская общественная организация «Братство десантников» провела для ветеранов турнир по городошному спорту, сообщил отдел соцкоммуникаций администрации округа.
Соревнования прошли 16 июня на базе лицея №26. В турнире приняли участие 23 представителя Подольской общественной организации ветеранов.
По итогам турнира первое место среди женщин заняла Анна Кулик, у мужчин победителем стал 80-летний Владимир Прокофьев.
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