РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. С начала пандемии в Красногорске выявили 17 971 случай заражения коронавирусом, из них 77 – за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1 208 случаев инфицирования.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 286 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 305 человек. Выздоровели и выписались 236 011 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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