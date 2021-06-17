РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. В связи с увеличением риска распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с распоряжением правительства Подмосковья, в парках Балашихи временно отменяются все тренировки и массовые мероприятия, сообщается в Instagram-аккаунте объединенной дирекции парков Балашихи.

«Уважаемые посетители парков! Как же мы не хотели вновь на наших страничках писать подобные объявления, но увы, эпидемиологической фон все же внес свои коррективы - ежедневное число выявленных случаев заболевания Covid-19 растет», - говорится в сообщении.

О возобновлении мероприятий в парках будет сообщено дополнительно.