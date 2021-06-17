РИАМО - 17 июн. Расписание некоторых поездов Савеловского направления Московской железной дороги изменится с 19 июня из-за работ по модернизации инфраструктуры на станциях Тимирязевская, Бескудниково и участке Дмитров – Каналстрой, сообщает пресс-служба МЖД.

С 17:00 19 июня до 07:00 20 июня на 2 главном пути станции Тимирязевская демонтируют второе пролетное строение, установленное для того, чтобы обезопасить движение поездов при строительстве подземного тоннеля. С 21:00 26 июня до 07:00 27 июня на станции Бескудниково заменят стрелочный перевод.

На время работ движение поездов на участке Москва-Бутырская – Марк организуют по соседним путям.

В связи с работами некоторые поезда начнут отправляться и прибывать раньше либо позже обычного графика. Кроме того, некоторое количество поездов проследует по укороченному маршруту, еще ряд поездов выведут из расписания.

Для того, чтобы пассажирам было удобно, «Аэроэкспресс» увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов в период отмены поездов. Транспорт компании отправляется от станции метро «Ховрино» и из аэропорта Шереметьево каждые 15 минут в часы пик и каждые 20 минут в остальное время.

Во время отправления из аэропорта у автобусов есть дополнительная остановка рядом с терминалом компании. Так, пассажиры, которые пришли в ж/д терминал, могут с комфортом отправиться в Москву прямо от его выхода. В дни, когда вечерние рейсы отменят, компания продлит график работы автобусов.

23-25 и 28-30 июня, а также 1-2, 5 и 6 июля с 09:10 до 15:00 будут вестись работы по капремонту пути на участке Дмитров – Каналстрой.

Пассажиров призвали относиться к ситуации с пониманием и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.