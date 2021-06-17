РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Стали известны победители и призеры суперфинала турнира дворовых команд по футболу в Подольске, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

На стадионе «Труд» в Подольске 12 июня прошли решающие матчи весеннего турнира дворовых команд по футболу в возрастных категориях до 14, 16 и 20 лет. По итогам двух предварительных этапов определились команды, разыгравшие главный приз. Так, в дивизионе до 14 лет победила команда «Академия Валиева», второе место заняла команда «Электрон», третье место – Quincess.

В дивизионе до 16 лет победила команда «Эль Валентино», на втором месте команда «Желудь», на третьем – GoldBusters. В дивизионе до 20 лет победила команда «Русь», второе место заняла команда «Штурм», третье место – «Титан».