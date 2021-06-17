РИАМО - 17 июн. В четверг мощи святого благоверного князя Александра Невского доставили в Коломну, сообщили РИАМО в Успенском соборе города Коломны.

Православные верующие с 8 утра до 8 восьми вечера смогут своими глазами увидеть святыню. В воскресение 20 июня мощи святого благоверного князя Александра Невского отправят в село Шкинь Коломенской области.

В Подольске мощи святого пребывали с 14 июня в храме Воскресения Христова на улице Красной, а затем в кафедральном Троицком соборе.

В текущем году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения Александра Невского, великого князя, выдающегося полководца и мыслителя.​